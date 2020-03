"Der schwedische Kurs ist nicht gefährlich"

Johan Carlson, Chef der Volksgesundheitsbehörde Schwedens, hält nichts von Verboten zur Eindämmung der Pandemie.

Schweden geht bei der Bewältigung der Coronapandemie weiter seinen ganz eigenen Weg. Statt mit Verboten arbeiten die zuständigen Behörden in erster Linie mit Empfehlungen: „Ich glaube nicht an Verbote, seien es Reise- oder Ausgehverbote“, begründete der Chef der schwedischen Volksgesundheitsbehörde, Johan Carlson, dieses Vorgehen in einem Fernsehinterview. Seine Behörde ist es, die den Kurs zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land vorgibt.