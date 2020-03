Kliniken in Niederösterreich bereiten Masken wieder auf

Bis zu 3000 Masken täglich sollen so für die Wiederverwendung bereit gestellt werden.

In Supermärkten sind bald Masken Pflicht, gleichzeitig klagen Ärzte über einen Mangel an Schutzausrüstung: Um einem Engpass an Masken vorzubeugen, wollen niederösterreichische Kliniken ab sofort Schutzmasken wieder aufbereiten.

Verwendete und geprüfte Atemschutzmasken werden laut Landesgesundheitsagentur in den Logistikzentren des Landesklinikums Wiener Neustadt und des Universitätsklinikums St. Pölten sterilisiert und "hygienisch einwandfrei" abgepackt.

Die Gesundheitsagentur geht davon aus, so täglich bis zu 3000 Masken des Typs FFP2 und FFP3, mit und ohne Ventil, zur Wiederverwendung bereitstellen zu können. Der Reinigungsprozess entspreche "den Kriterien der Aufbereitung medizinischer Produkte". Die Container, in denen die Masken geliefert würden, erhielten zunächst eine Wischdesinfektion und durchliefen dann einen Sterilisationsprozess. "Erst danach werden die Masken auf ihre Wiederverwendbarkeit geprüft, wenn nötig aussortiert und anschließend jede einzelne Maske neu verpackt", hieß es.

(APA)