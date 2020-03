Prinz William will wieder als Pilot arbeiten

(c) imago stock&people (imago stock&people)

Der Herzog von Cambridge war zwei Jahre lang als Pilot eines Ambulanzflugzeuges der NHS tätig. Nun möchte er in der Coronakrise wieder tätig werden.

Um seinen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus zu leisten, möchte Prinz William zu seinem alten Job als Pilot eines Ambulanzflugzeuges der NHS zurückkehren. Prinz William war zwei Jahre von 2015 bis 2017 als Pilot für die East Anglian Air Ambulance tätig.

Den Wunsch, in der Krise tätig zu werden, äußerte der Herzog von Cambridge bei einem Besuch des NHS-Callcenters in Croydon im Süden Londons Anfang des Monats.

"William überlegt ernsthaft wieder, als Ambulanzpilot zu arbeiten, weil er in der Krise helfen will. Aber es ist kompliziert, da er von dem Job ausgeschlossen wurde, um als Senior Royal arbeiten zu können", so eine Quelle gegenüber der "Sun".

Prinz William, Herzogin Catherine und die drei Kinder George, Charlotte und Louis befinden sich momentan auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk. Prinz Charles, der am Coronavirus erkrankte, wurde am Montag wieder aus der Selbstisolation entlassen. Guter Gesundheit erfreuen sich Queen Elizabeth und Prinz Philip, die sich auf Windsor Castle befinden.

