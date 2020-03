So sieht das Geschäft eines Krisengewinners aus

(c) imago images / Westend61 (Giorgio Fochesato via www.imago-images.de)

Die deutsche HelloFresh verzeichnet einen Nachfrageboom wie noch nie. Der Höhenflug der Aktie macht das Unternehmen plötzlich wertvoller als die Lufthansa.

Je mehr die Menschen von Ausgangsbeschränkungen betroffen sind, umso mehr konsumieren sie neue Dienstleistungen, die das Leben zu Hause komfortabel machen. So zumindest sagt es die Theorie, seit das Coronavirus den Alltag bestimmt. Und so zeigt es inzwischen auch die Praxis.



Am anschaulichsten beim deutschen Kochboxenlieferanten HelloFresh. Wie das Unternehmen, das Rezepte und die passenden Zutaten zuliefert, soeben bekannt gab, dürften sowohl Umsatz als auch Betriebsgewinn im ersten Quartal über den Markterwartungen liegen. Die seit Kurzem im MDax notierte Aktie schnellte am Dienstag im Tagesverlauf um fast ein Fünftel auf ein neues Rekordhoch von 32,10 Euro.