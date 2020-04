Schule ohne Leistung, wer hätte das gedacht?

"Realistisch gesehen" können wir im April nicht mehr mit Unterricht in den Schulen rechnen. Wie kann man das im Sinne der Schulleistung sehen? Locker, jedenfalls.

Da hat sich Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zu Beginn seiner Pressekonferenz so große Mühe gegeben, kein Datum, kein Monat - einfach keinen Zeitpunkt zu nennen, der darauf hinweist, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben. Und dann, am Ende, sagte er doch, dass "realistisch gesehen" im April kein Unterricht mehr stattfinden dürfte. Manche Eltern erwarteten das wohl schon, andere wird es erschrecken, wieder andere vor fast unlösbare Aufgaben stellen. Die Voraussetzungen für das Lernen zuhause sind schließlich so unterschiedlich wie die Kinder selbst.