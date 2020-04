Vintage-Soul gegen Waffenwahn

Sie klingen nach Seventies, ihre Texte sind idealistisch wie in den Sixties. Dennoch will Monophonics-Mastermind Kelly Finnigan das Wörtchen „retro“ nicht hören.

So opulente, so raffinierte Arrangements hat man lang nicht gehört: Wie unentdeckte Soul-Klassiker der frühen Siebzigerjahre klingen viele Stücke der 2005 in San Francisco gegründeten Monophonics, nach Motown, Stax und dem Psychedelic Soul von Sly Stone. Da liegt das böse Wort „retro“ natürlich in der Luft. Kelly Finnigan, Sänger, Produzent, Arrangeur, Komponist und Instrumentalist der Band, weist es im Gespräch mit der „Presse“ energisch zurück: „Unsere Musik speist sich aus alten wie aus neuen Sounds! Wir nützen musikalische Zugänge, die als Old School gelten, weil sie rauer sind. Denn wenn Musik zu poliert ist, dann repräsentiert sie nicht das, was im Leben wichtig ist. Dem aktuellen Pop mangelt es an Kreativität und guten Melodien. Außerdem sind die Arrangements entsetzlich langweilig – wie Fast Food, während wir ein mehrgängiges Biomenü auftischen.“