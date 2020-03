Morgenkaffee mit Monty Python und Schostakowitsch

Was passt zum Gefühl der Isolation, der Einschränkung? Die „Leningrader Symphonie“? Nein, der Vergleich ist obszön.

Eine ungestörte Morgenstunde ist ein Luxus. Man kann den Tag planen und die Gedanken ordnen. Früher schaute ich mir gern eine Episode aus Monty Pythons „Flying Circus“ an: Absurder Humor ist eine wunderbare Einstimmung auf die Arbeit in der Schulverwaltung. Heute, „and now for something completely different“, versuche ich, meinen Μοrgen mit Musik aufzuhellen: Bach, Partita Nr. 4. Vor einem Jahr ein unvergesslicher Abend im Teatro La Fenice mit dem so bescheidenen András Schiff. Was wird dieser heute zum Staatsstreich von Viktor Orbán sagen? Zu Bach flüchten?