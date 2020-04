Wie das Coronavirus weltweit die Gefängnisse leert

Überbelegung und wenig Zugang zu Medizin machen aus Haftanstalten Hochrisikogebiete. Immer mehr Länder beschließen, Gefangene frühzeitig freizulassen.

Die Gefängnisinsel Rikers Island in New York, zwischen Queens und Bronx, war aus epidemiologischer Sicht so etwas wie ein Paradebeispiel. Am Mittwoch vor zwei Wochen wurde ein Insasse positiv auf das neuartige Coronavirus - Sars-Cov-2 - getestet. Maßnahmen ergriffen die Gefängnisleitung sowie die lokale Politik vorerst keine. Bis zum Sonntag stieg die Zahl der Infizierten auf 29. Mittlerweile sind es mehr als 100. „Ein Sturm kommt“, warnte der für die New Yorker Gefängnisse zuständige Mediziner, Ross MacDonald, auf Twitter. Wenn nicht schnell etwas geschehe, sind sich Experten einig, drohe Rikers Island und vielen anderen Gefängnissen im ganzen Land eine humanitäre Katastrophe.