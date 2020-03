Patriotische US-Appelle wie in Kriegszeiten

Andrew Cuomo erklärt: „Es gibt jetzt nur Rot-Weiß-Blau.“

Wien/Washington. Die Nachrufseiten der US-Zeitungen füllen sich mit Würdigungen semiprominenter Corona-Todesfälle wie dem New Yorker Neurochirurgen James Goodrich (73), der am Kopf aneinandergewachsene Zwillinge getrennt hat, oder dem Country-Musiker Joe Diffie (61). Währenddessen verzeichneten die USA einen traurigen Rekord: Die Opferzahl stieg innerhalb von 24 Stunden um 540 auf mehr als 3000, rund ein Drittel davon in New York City; die Zahl der Infizierten auf mehr als 170.000.