Die Coronakrise hält die italienische Großbank Intesa Sanpaolo nicht von der Übernahme der UBI Banca ab. Die Fusion sei sogar noch wichtiger geworden. Indes wehrt sich UBI Banca dagegen.

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hält trotz der Coronakrise an der geplanten Milliardenübernahme der kleineren Konkurrentin UBI Banca fest. Alle Beteiligten und ganz Italien würden von einer größeren, stärkeren Bank profitierten, warb Intesa-Chef Carlo Messina am Dienstag für den Zusammenschluss. Ende Februar hatte Intesa ein Offert in Höhe von 4,9 Milliarden Euro für UBI gelegt.

Die Fusion sei sogar noch wichtiger geworden, weil dadurch Einsparungen einfacher würden und mehr Geld für die Deckung von Kreditausfällen zur Verfügung stünde. UBI Banca sträubt sich allerdings gegen die Übernahme, durch die das siebentgrößte Geldhaus der Eurozone entstehen soll.

Intesa hatte Ende Februar das Angebot für UBI gelegt - kurz bevor die Ausbreitung des Coronavirus das Land lahmlegte. Der mittelgroße Intesa-Konkurrent hat seinen Sitz in Bergamo, inmitten der von der Epidemie stark betroffenen Region Lombardei. Vor allem kleinere Institute würden es schwer haben, in der Krise zu bestehen, argumentierte Intesa nun.

Vorteil aus Förderungen gezogen

Dank der Erleichterungen der Aufsichtsbehörden in der Coronakrise habe Intesa sogar einen noch größeren Kapitalpuffer als zuletzt, erklärte das Geldhaus aus Turin. Zudem folgt die Bank der Aufforderung der EZB-Bankenaufsicht an die Geldhäuser der Eurozone und schüttet vorerst keine Dividende aus. Dadurch bleiben 3,4 Milliarden Euro in den Kassen, die sonst an die Aktionäre geflossen werden. Die Bankenwächter hatten betont, die Geldhäuser sollten mindestens bis 1. Oktober dieses Jahres keine Dividenden für die Jahre 2019 und 2020 ausschütten. Abhängig von der Einstellung der Europäischen Zentralbank (EZB) werde Intesa eine Aktionärsversammlung einberufen, um einen Teil der Reserven an die Anteilseigner auszuschütten.

(APA)