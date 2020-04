Werbebranche trauert um Johannes Newrkla

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Der langjährige Partner bei Demner, Merlicek & Bergmann starb am Coronavirus.

Wien. Die österreichische Werbeszene trauert um einen ihrer Großen: Knapp zwei Wochen nach seinem 74. Geburtstag ist Johannes Newrkla an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. „Mit Jani“, meldet der Creativ Club Austria, „verliert die österreichische Kreativindustrie eine prägende Figur.“

Newrkla, Jahrgang 1946, war aus dem Verlagsgeschäft kommend rund 20 Jahre Creative Director, Geschäftsführer und Managing Partner der renommierten Agentur Demner, Merlicek & Bergmann. 2001 gründete er Bluetango, Österreichs erste in internationalen Netzwerken agierende projektorientierte Kommunikationsagentur, daneben war er bis zuletzt Mitgründer und Partner der Agentur Merlicek & Partner. Newrkla wurde mehrfach mit der CCA-Venus in Gold und auch mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. 1990 gründete er den Art Directors Club of Europe mit, 2003 bis 2012 war er Präsident.

Seine Kampagnen, etwa für Kika/Leiner, Bank Austria, die Therme Wien, Mazda oder Attensam, die bis zuletzt zu seinen Kunden zählten, waren legendär, schreibt das Branchenblatt „Extradienst“. Auch für die „Presse“ war er tätig. Newrkla selbst charakterisierte sich als „überzeugten Europäer“ und als „Grenzgänger, der sich sowohl als Berater als auch als Kreativen“ sah. Er soll keine Vorerkrankungen gehabt haben. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2020)