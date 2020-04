(c) REUTERS (POOL)

Das Parlament hat am Montag einer Verlängerung des Ausnahmezustands zur Bekämpfung des Coronavirus, ohne zeitliche Befristung, zugestimmt (Im Bild: Ministerpräsident Viktor Orbán).

Das Notstandsgesetz und das Fehlen einer zeitlichen Beschränkung könnten ein innenpolitischer Schachzug von Premier Orbán gewesen sein.

Budapest. Von einem Ende der Demokratie in Ungarn schreiben internationale Medien, seit das Parlament am Montag einer Verlängerung des Ausnahmezustands zur Bekämpfung des Coronavirus, ohne zeitliche Befristung, zugestimmt hat. Das unterscheidet sich von den Notstandsgesetzen anderer Länder, die zeitlich begrenzt sind, etwa auf sechs Monate in Italien.