Rot-grüne Corona-Dissonanzen

SPÖ und Grüne verfolgen unterschiedliche Strategien. Gleichzeitig gibt es verstörende Tweets aus dem grünen Umfeld.

Wien. Es ist eine bemerkenswerte Diskussion, die in Coronazeiten in Wien läuft – in der rot-grünen Rathauskoalition. Ausgangspunkt war die Frage, wie Menschen in der Stadt, die keinen Garten oder Balkon haben, oft mit mehreren Personen in einer kleinen Wohnung leben, geholfen werden kann. Wien halte seine Parks offen, damit diese Menschen an die frische Luft kommen, hatte dazu Bürgermeister Michael Ludwig erklärt. Damit gerade Menschen in dicht verbautem Gebiet geholfen wird, forderte er die Öffnung der Wiener Bundesgärten.