Die Schulen bleiben zumindest noch den ganzen April geschlossen. Die Kinder sollen zu Hause nun doch neuen Stoff lernen. Benachteiligte Schüler werden dabei unterstützt – mit Laptops und durch Psychologen.

„Ich weiß, sie wollen hier und nun die Antwort auf die finale Frage haben, wann die Schulen und Universitäten wieder aufsperren“, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann am Dienstag bei seinem Auftritt im Bundeskanzleramt und weckte damit bei den Zusehern Hoffnung. Doch die sollte wenige Sekunden später schon wieder enttäuscht werden. Es wäre „unseriös“, sagte der Minister, diese Antwort zu geben. Einen groben Ausblick darauf, was die Schüler, Lehrer und Eltern in den nächsten Wochen erwarten wird, gab es allerdings doch.