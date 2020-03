Italien: „Erlaubt uns Kindern frische Luft“

(c) REUTERS (YARA NARDI)

Alltag in der Quarantäne: Eine italienische Köchin hat einer Freundin ein Mittagessen vorbereitet – und respektiert zugleich Ausgangssperre und Sicherheitsabstand.

Die Regierung hat die strikten Ausgangssperren bis nach Ostern verlängert. Immer mehr Eltern fordern, dass Kinder zumindest eine Stunde pro Tag ins Freie dürfen.

Rom/Wien. Seit fast zwei Wochen hat Elena ihre Wohnung im norditalienischen Genua nicht verlassen, die Schule ist ohnehin seit Anfang März geschlossen. Nun hat das Mädchen Premier Giuseppe Conte einen Brief geschrieben: „Ciao Presidente, ich heiße Elena Luna und bin acht Jahre alt . . . Ich wünsche mir im Namen aller Kinder, dass die Regierung uns erlaubt, eine Stunde an der frischen Luft zu verbringen“, steht darin. „Ich weiß, dass du es derzeit nicht leicht hast. Aber ich bitte dich, überlege es dir. Und ich hoffe, dass du mir antwortest, auch wenn das, was ich dich frage, nicht geht.“