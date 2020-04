Von Versammlungen uneinsichtiger Evangelikaler oder Ultraorthodoxer geht hohe Infektionsgefahr aus.

Wien. Schulter an Schulter standen die Gläubigen im Saal. Sie klatschten im Takt der Popmusik, welche die Predigt des Pastors auflockerte. Zwei Messen hielt Rodney Howard-Browne in seiner evangelikalen River Church in der Stadt Tampa im US-Bundesstaat Florida am vergangenen Sonntag ab. Mit Bussen wurden Hunderte Angehörige der Freikirche zum Gottesdienst gebracht.