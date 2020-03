„Ansapanier“ aus Wien statt Wegwerfmasken aus Fernost

Do it yourself

Von Designern bis Selbst-Nähenden: Wie Improvisation helfen soll, die Maskenfrage zu lösen. Auch Virologen sehen darin einen sinnvollen Weg.

Wien. Sollte es so etwas wie eine Frühjahrsmode, eine Saison 2020, neben all den Home-Office-Outfits überhaupt geben, dann ist der Trend unzweifelhaft klar: Man trägt Maske. Ab Mittwoch wird das, wofür man vor wenigen Tagen in der Öffentlichkeit kritisch beäugt bis belächelt wurde, schrittweise Standard. Zuerst in den Supermärkten – und dann sukzessive wohl an mehr und mehr Orten des öffentlichen Lebens.