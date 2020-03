Orbán wird so keinem einzigen Coronapatienten das Leben retten

Ungarns Ausnahmezustand ist darauf zugeschnitten, die Folgen der Seuche zu maskieren. Der EU gehen schön langsam die Argumente fürs Nichtstun aus.

Ähnlich wie ein vierbeiniger Hocker, dem ein Bein fehlt, ist die illiberale Demokratie vom Prinzip her eine instabile Angelegenheit. Wer es sich auf ihr bequem gemacht hat, muss früher oder später entweder in die demokratische oder aber in die illiberale Richtung kippen. Viktor Orbán, der Schöpfer des Konzepts und Spiritus Rector der nationalpopulistischen Gegenreformation, scheint sich für Zweiteres entschieden zu haben. Ungarns Regierungschef hat die Corona-Epidemie zum Anlass genommen, das parlamentarische Immunsystem des Landes zu unterdrücken. Dank des auf ihn zugeschnittenen Ausnahmezustands kann er nun schalten und walten, wie er es für richtig hält – so lang, wie er es für richtig hält.