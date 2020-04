Bringt die Coronakrise die große Schubumkehr?

Über allem hängt wie ein Damoklesschwert der bange Gedanke, wie nach dem Abklingen der gesundheitlichen Symptome der wirtschaftliche Genesungsprozeß gelingen kann.

Es mutet an wie in Heinrich Heines berühmter Ballade: Der babylonische König Belsazar sieht während eines Festmahls an der Wand plötzlich eine Flammenschrift, die ihm seinen Untergang verkündet. „Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblaß“, heißt es im Gedicht. Ist Corona, so fragt man sich, das Menetekel unserer Tage? Vielleicht das Codewort für den Untergang unserer Zivilisation? Ein Fingerzeig der Schöpfung für den sträflichen Umgang mit Mutter Erde?Was wir erleben, hat die Symbolik eines Sturzflugs.