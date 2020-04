Alex Beer liest aus "Die rote Frau".

1977

unter dem bürgerlichen Namen Daniela Larcher in Bregenz geboren. Nach ihren Studien in Vorarlberg und Wien sowie einem Praktikum in New York übersiedelte sie 2007 nach Wien.

2008

erschien Larchers erster Krimi „Die Zahl“.

2017

gelang ihr unter ihrem Pseudonym Alex Beer der Durchbruch mit dem historischen Krimi „Der zweite Reiter“ rund um den Wiener Kriminalinspektor August Emmerich. Sie gewann für diese Reihe bereits zweimal den Leo-Perutz-Preis sowie den Österreichischen Krimipreis.

2019

startete Larcher alias Beer mit „Unter Wölfen“ eine zweite Krimi-Reihe. Im Zentrum steht Isaak Rubinstein, ein jüdischer Archivar, den es 1942 in Nürnberg als Ermittler in Gestapo-Kreise verschlägt.

2020

erscheint mit „Das schwarze Band“ der vierte August-Emmerich-Krimi.