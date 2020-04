Österreich maskiert sich

In vielen Supermärkten ist das Tragen eines Mundschutzes schon seit heute Gebot. Auch Polizisten sind nur noch mit Maske unterwegs. Unklar ist, ob auch die Abgeordneten im Parlament maskiert tagen sollen.

Pflicht ist der Mundschutz in Geschäften offiziell noch nicht. Trotzdem werden heute, Mittwoch, in den meisten Supermärkten bereits Masken ausgegeben, in viele kommt man ohne Mundschutz gar nicht mehr hinein.

Es scheint schon am Vormittag gut zu funktionieren, wie ein Lokalaugenschein der „Presse“ in Wien ergibt. Schon beim Eingang stehen die Mitarbeiter - bei der Supermarktkette Billa werden sie auch von Security-Mitarbeiterin unterstützt. Alle tragen Handschuhe, bei Spar spannen die Mitarbeiter die Masken vor dem Gesicht gleich so auf, dass die Kunden sie nur an den Schlaufen greifen müssen.

APA/HELMUT FOHRINGER

In einer Filiale der Biosupermarktkette Denns sind wenig bis keine Masken zu sehen. Allerdings bedecken die Kunden ihre Münder mit Schals oder anderen Stoffen. Auch auf den Straßen wird deutlich, dass viel mehr Menschen als noch in den Tagen davor mit Maske oder Schal unterwegs sind. Häufig baumeln die Masken aber einfach nur am Hals oder sind auf die Stirn geschoben, um sie bei Bedarf verwenden zu können.

APA/HELMUT FOHRINGER

Kunden sind zudem angehalten, Einkaufswägen zu verwenden, um den nötigen Sicherheitsabstand auch tatsächlich einzuhalten. Die Griffe werden aber regelmäßig desinfiziert.

APA/HELMUT FOHRINGER

Polizei ab sofort mit Mundschutz unterwegs

Nicht nur das Supermarktpersonal, sondern auch alle heimischen Polizisten sind mit Masken ausgestattet worden. Jeder Beamte erhielt bei Dienstantritt einen Mund-Nasen-Schutz. Für Sie ist das Tragen der Masken ab Mittwoch Pflicht - zumindest im Außendienst sowie bei der Überwachung sensibler Objekte wie Botschaften.

Auch beim Parteienverkehr auf Dienststellen müssen die Beamten die Masken tragen. Aber nicht nur die Polizisten müssen Mund und Nase verhüllen, auch jene, die auf die Polizeiinspektionen kommen, um etwa eine Anzeige zu erstatten. Zur Grundausstattung der Polizisten gehören neben den Masken - wenn möglich - auch Einweghandschuhe, wie es heißt.

APA/ROLAND SCHLAGER

Wenn am Montag der Mundschutz dann für Bürger in den Supermärkten Pflicht ist, wird die Polizei keine Kontrollen durchführen. Diese obliegen den Betreibern im Rahmen des Hausrechts. Falls sich ein Kunde weigert und dennoch das Geschäft ohne Maske betreten möchte, kann die Polizei eingeschaltet werden.

Sollen Abgeordnete Masken tragen?

Die Maskenpflicht wirft die Frage auf, wie man im Hohen Haus mit Mund-und-Gesichtsschutz umgehen soll. Dazu werden die Parteien heute eine Video-Präsidiale abhalten. Schon davor stellt Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck klar, dass für alle Abgeordneten Masken zur Verfügung stehen werden.

Gezwungen werden, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, können die Parlamentarier aufgrund des "freien Mandats" wohl nicht. Es könnte aber eine freiwillige Vereinbarung in der Präsidialkonferenz geben. Vermindert werden soll das Infektionsrisiko auch dadurch, dass zur Sitzung nur 96 der 183 Mandatare kommen. Verzichten werden im Regelfall Personen, die selbst oder deren Angehörige zur Risikogruppe gehören bzw. solche mit längerem Anfahrtsweg, heißt es aus mehreren Klubs.

(red./APA)