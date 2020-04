Regierung pumpt zweite Milliarde in den Härtefallfonds

Kurzarbeit gibt es bereits für eine Viertelmillion Österreicher. Die Regierung nimmt zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise weiteres Geld in die Hand. Der Härtefallfonds für Selbstständige wird auf zwei Milliarden Euro verdoppelt.

Die Coronavirus-Krise beförderte bisher eine Viertelmillion Österreicher in Kurzarbeit. Bisher gebe es 12.596 Kurzarbeitsanträge, die rund 250.000 Arbeitsplätze sichern, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte an, dass der Härtefallfonds für Selbstständige von einer auf zwei Milliarden Euro verdoppelt wird.

Die Coronapandemie sei der größte Meteorit, der seit 1946 im Wirtschaftsleben eingeschlagen ist, sagte Kogler. Daher dürfe man sich über die hohen Arbeitslosenzahlen nicht wundern. Dennoch gebe es in keinem anderen Land so ein attraktives Kurzarbeitsmodell wie Österreich.

Er erwartet, dass die Zahl der Mitarbeiter in Kurzarbeit noch steigen werde. Das Modell in Österreich sei sehr attraktiv, auch in Vergleich zu anderen Ländern. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sagte, diese Mitarbeiter wären sonst in der Arbeitslosigkeit gelandet.

Rückwirkender Wechsel in Kurzarbeit möglich

Aschbacher appellierte: "Kurzarbeit vor Kündigung". Ein Wechsel sei auch noch rückwirkend möglich. Es gehe darum "möglichst viele Arbeitsplätze" zu erhalten, daher gebe es einen Schutzschirm von 38 Milliarden Euro.

"Möglichst alle", die in der Krise Hilfe brauchen, "werden auch Hilfe bekommen", versichert Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Das Herzstück, den 15-Milliarden-Fonds für die Wirtschaft, werde man erst am Freitag präsentieren. Das erste Geld aus diesem Fonds könnte bereits in zwei Wochen fließen. Der Soforthilfefonds für Gesundheit und Forschung umfasse vier Milliarden, hier habe es bereits Auszahlungen gegeben. Die Kurzarbeit sei bereits auf eine Milliarde aufgestockt worden.

Zur Debatte um Manager-Boni und Dividenden für Aktionäre trotz Kurzarbeit kündigte Vizekanzler Kogler an, "angemessen" zu reagieren.

Schnelleres Prozedere bei Kurzarbeit

Die Sozialpartner haben sich unterdessen auf ein neues Prozedere bei der Kurzarbeit geeinigt. Die Zustimmung der Wirtschaftskammer zu den Kurzarbeitsanträgen, die gemäß der Sozialpartnereinigung gestellt werden, erfolgt wie schon zuletzt pauschal. Das AMS erteilt vollständigen Anträgen eine vorläufige Genehmigung. Die Gewerkschaften prüfen die Anträge künftig stichprobenmäßig und können innerhalb von 48 Stunden einzelne Ansuchen ablehnen. .

Aufgrund der enormen Zahl gleichzeitig gestellter Anträge könnten Verzögerungen in der Bewilligung auch zum Beginn dieses neuen Prozedere nicht ausgeschlossen werden.

(APA/Red.)