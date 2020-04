Zu wenig Tests: Zahlen weit von Regierungsziel entfernt

in Österreichs Spitälern sind weniger Corona-Patienten als bisher, die Fälle in der Intensivmedizin nahmen aber zu.

15.000 Tests täglich hat die Regierung als Zielvorgabe angegeben. Bisher wurden maximal 3.600 Menschen pro Tag getestet.

55.863 Personen sind in Österreich bis MIttwochfrüh auf SARS-CoV-2 getestet worden. Mit den in den vergangenen Tagen vorgenommenen Testungen hinkt man nach wie vor deutlich hinter der Vorgabe von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) her, der mit der Devise "Testen, testen, testen!" 15.000 Tests täglich angekündigt hatte. Diese Zahl wird nicht einmal ansatzweise erreicht.

40 Labors stünden für Testverfahren auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zur Verfügung, "15.000 bis 17.000 Testungen täglich sind möglich", hatte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober am vergangenen Freitag erklärt. 16.311 Personen sind dem Zahlenmaterial des Gesundheitsministeriums zufolge seither getestet worden - insgesamt. Der höchste Tageswert, der erreicht werden konnte, lag demnach bei 3691, der am Samstag ausgewiesen wurde.

Mangel an Reagenzien

Schuld an dieser mäßigen Entwicklung dürfte ein anhaltender Mangel an Reagenzien in Österreich sein, die am Weltmarkt aufgrund der Corona-Pandemie umkämpft sind und ohne die sich keine Testverfahren durchführen lassen. Das Gesundheitsministerium hatte am Wochenende gegenüber außerdem darauf verwiesen, etliche kleine Labors wären noch nicht direkt mit dem Epidemiologische Meldesystem (EMS) verbunden. Nur Positivtests würden sofort eingemeldet, aufgrund der Verzögerungen bei Negativtests könne die Statistik daher nur bedingt die aktuelle Situation abbilden.

Am Mittwoch befanden sich österreichweit 1071 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung - eine erfreuliche Nachricht für Spitalsträger, waren damit doch 39 Infizierte weniger in Krankenhäusern als am Vortag. Die schweren Fälle, die einer intensivmedizinischen Betreuung bedurften, nahmen allerdings von Dienstag auf Mittwoch um 198 auf 215 zu. Bisher 146 mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbene verzeichnete der Krisenstab im Innenministerium, insgesamt 10.407 positive Testergebnisse auf SARS-CoV-2 wurden am Mittwoch (Stand: 10.00 Uhr) registriert. 1436 Betroffene galten wieder als genesen.

