Weiter Unklarheit über Regelung für "Gefährdete"

Ab kommender Woche sollen Betroffene direkt kontaktiert werden.

Die Regierung werde dafür sorgen, dass durch das Coronavirus gefährdete Personen nicht mehr in die Arbeit müssen: Diese Ankündigung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am vergangenen Montag sorgte für viel Verunsicherung. Denn wer ein „Gefährdeter“ ist und wie die Risikogruppe definiert wird, hatte Anschober in der Pressekonferenz nicht erklärt. Das Gesundheitsministerium ging in der Folge in Anfragen besorgter Bürger ebenso unter, wie die Wirtschafts- und die Arbeiterkammer.

Am Mittwoch erklärte das Ministerium auf mehrmalige Nachfrage, dass man derzeit noch an den genauen Definitionen arbeite. Bis zum Wochenende soll es Richtlinien geben.

Weiter heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme: „Ab kommender Woche werden die Betroffenen mit konkreten Handlungsempfehlungen direkt kontaktiert, der besonders gefährdete Teil von ihnen mit besonderen gravierenden Verschlechterungen der Immunabwehr wird anschließend entweder auf Arbeit im Homeoffice oder direkte Freistellung verwiesen.“ Von wem die Betroffenen kontaktiert werden, etwa vom Hausarzt oder vom Ministerium, ob die Art der Vorerkrankung dem Arbeitgeber gemeldet werden muss – diese Fragen blieben auch gestern offen. Man verwies auf das Wochenende.

Ältere besonders betroffen

Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Coronavirus sind ältere Personen und Personen mit Vorerkrankungen besonders stark gefährdet. In Österreich betrug das Durchschnittsalter der am Virus Verstobenen 80 Jahre.(rie)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2020)