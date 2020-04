Mit jeder Woche Stillstand wird die Lage unkontrollierbarer.

US-Präsident Donald Trump hat zusätzlich zu den schon getroffenen Maßnahmen auch ein umfassendes klassisches Konjunkturprogramm angekündigt. Auch in Europa mehren sich die Forderungen nach Wirtschaftsankurbelung in Form von Investitionen in Straßen, Eisenbahnen, Telekomnetze etc.