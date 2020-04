Symbolfoto: Leeres Klassenzimmer in der Coronazeit

ÖVP-Bildungsexperte Andreas Schnider zeigt sich im „Presse"-Interview verwundert, dass der türkise Minister Heinz Faßmann „die Maturanten so lange hinhält“. Es müsse neu gedacht werden.

Die Presse: Es gibt noch immer keine endgültige Entscheidung, wann die Matura heuer stattfinden wird. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat die 40.000 Maturanten zuletzt auf nach Ostern vertröstet. Verstehen Sie sein Zögern?



Andreas Schnider: Nein, mich wundert, dass die Maturanten so lange hingehalten werden. Denn man weiß doch eigentlich, dass aus dem angepeilten Termin Mitte Mai nichts werden wird. Dennoch hält der Bildungsminister auf Biegen und Brechen an der alt durchgeführten Matura fest.



Was würden Sie sich erwarten? Sollte man die Matura einfach absagen?