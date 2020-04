USA: Ein Wahlkampf, der auf Eis legt

Der omnipräsente Präsident stellt die Demokraten und die beiden Kandidaten Joe Biden und Bernie Sanders in den Schatten - nur nicht Andrew Cuomo, den New Yorker Gouverneur.

Neulich hat der Präsident – ungewöhnlich genug – einen Demokraten über den grünen Klee gelobt, der ihm nicht nur wegen seiner hohen Einschaltquoten Respekt abringt. Es war indes ein vergiftetes Lob für Andrew Cuomo, den Gouverneur von New York, den er zum würdigen Gegenkandidaten für die Wahl in sieben Monaten geadelt hatte. Geleitet vom Hintergedanken, der Opposition eins auszuwischen und seinen präsumtiven Herausforderer, Ex-Vizepräsidenten Joe Biden, wie so oft als „Sleepy Joe“ zu denunzieren.