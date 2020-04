Es geht um "Liquidität, Liquidität, Liquidität"

(c) imago images/Rupert Oberh�user (Oberhaeuser via www.imago-images.de)

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat ein „robustes“ Jahr hinter sich. Und prophezeit den westlichen Märkten nichts Gutes: Aus drei Gründen würden sie nicht so gut durchkommen wie die chinesischen.

Der börsennotierte österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat 2019 weniger Umsatz und Gewinn gemacht. Eine Guidance für 2020 gibt es angesichts der Coronakrise nicht, das Kennzeichen der Zeit sei eine „unglaublich große Unsicherheit“, so Firmenchef Stefan Borgas. „Wir wissen nicht, wie es finanziell weitergeht“, die Dividende für 2020 bleibt vorerst offen.



Bisher laufe die Produktion bei weiter, dabei gelte „die oberste Priorität“ der Gesundheit der Mitarbeiter und Zulieferer. Dann komme der Erhalt der Kundenbeziehungen und der Lieferketten, als drittes gehe es um „Liquidität, Liquidität, Liquidität, damit wir die Firma am Laufen erhalten“, so Borgas. Dazu soll beitragen, dass vorerst keine Dividende ausgeschüttet wird. Vorstand und Aufsichtsrat verzichten auf zehn Prozent ihres Gehalts bzw. ihrer Tantiemen, Borgas und sein Finanzchef auf 20 Prozent. Die Mitarbeiter werden Urlaubsguthaben abbauen und eventuell Sonderurlaub nehmen. „Wir bereiten uns auf Kurzarbeit vor“, noch sei diese aber nirgendwo beantragt worden, sagte Borgas zur APA.

„Robustes“ Jahr 2019

Bis Ende März habe RHI Magnesita „noch relativ wenig Einbruch“ bei den Aufträgen registriert, aber für April bis Juni erwartet Borgas eine deutliche Reduktion im Absatz in Europa, „im Stahlgeschäft kann das bis zu 40, 50 Prozent sein“. Das sei das worst-case-Szenario, auf das sich RHI Magnesita vorbereite. In China hingegen, wo die Coronakrise früher begann und die Normalisierung wieder eingesetzt hat, sei sein Unternehmen „sehr gut durchgekommen“. Der Februar war ein Rekordmonat, die Aufträge gehen nach oben. Aber Borgas meint, dass die westlichen Märkte nicht so gut durchkommen wie die chinesischen, „weil die Maßnahmen nicht so rigoros sind, später anfahren und nicht ganz so koordiniert sind“.



Die Ergebnisse für 2019 bezeichnet Borgas als „robust“. Der Umsatz sank um gut fünf Prozent auf 2,92 Mrd. Euro, der Gewinn vor Steuern um 18,7 Prozent auf 200 Mio. Euro. In einer um Wertminderungen, Abschreibungen und Sonderposten bereinigten Rechnung weist RHI Magnesita einen um fünf Prozent gestiegenen Gewinn je Aktie aus. Die Nettoverschuldung ist leicht zurückgegangen, das Unternehmen hat 1,1 Mrd. Euro an Barbeständen und kurzfristig verfügbaren Mitteln.

Fusion offiziell beendet

Die Fusion zwischen RHI und Magnesita ist mit Ende 2019 offiziell beendet, sagte Borgas. Es gebe bis 2022 aber noch 100 Mio. Euro Potenzial an zusätzlicher Profitabilität. Dazu seien Investitionen in Produktionsstandorte, auch in Österreich geplant, Vertriebsaktivitäten für die Erschließung neuer Märkte und eine "regionale Ausweitung" des Geschäfts "in Indien, China und vielleicht auch in anderen Ländern".

