Corona-Betten: Verwirrspiel um die Zahlen

Die Privatspitäler sind bereit, in der Corona-Krise auszuhelfen. Die föderale Struktur und die sich ständig ändernden Zahlen erschweren aber den Überblick über die Spitalsbetten.

Auf der Innsbrucker Klinik sind am Mittwoch drei Stationen zu reinen Covid-19-Intensivstationen erklärt worden. Bei Bedarf würden weitere dazukommen, hieß es. Das eröffnet die Frage, wie viele Intensivbetten und wie viele Akutbetten es derzeit in Österreich gibt. Um diese Zahlen herrscht durchaus ein Verwirrspiel.

Das Gesundheitsministerium hatte am Dienstag Zahlen ausgesandt und diese danach zurückgerufen – weil die Zahlen von einigen Bundesländern öffentlich korrigiert wurden: Man verfüge über ein höheres Potenzial als genannt, richteten Länder dem Bund aus. Dasselbe betrifft auch die Zahl der Beatmungsgeräte. So erklärte die Steiermark, dass sie 511 Beatmungsgeräte habe, und nicht wie vom Ministerium verlautbart 437.

Bettenzahl schwankt

Hintergrund: Die Länder melden die Zahlen an das Gesundheitsministerium, das hier eine koordinierende Rolle einnimmt. Dieses ist aber davon abhängig, welche Daten die Länder wann melden. Und hier dürften nicht die aktuellsten weitergegeben worden sein. Dazu wurden kurzfristig zahlreiche Akutbetten, also gewöhnliche Spitalsbetten, in Beatmungsbetten umgewandelt. Auch wurden Intensivbetten in Corona-Betten umgewandelt – also die Kapazitäten offenbar so kurzfristig aufgestockt, dass sie noch nicht in der Bundesstatistik aufscheinen.

Wie sieht die Situation z. B. in Wien aus? Es gibt 1058 Beatmungs-Intensivbetten; dazu kommen zahlreiche Akutbetten (das sind gewöhnliche Spitalsbetten), mit denen nicht lebensbedrohlich erkrankte Corona-Patienten versorgt werden. Wien hat dazu vorsorglich auch die Messehalle reserviert und dort rund 800 Betten aufstellen lassen. Manche Bundesländer wie das Burgenland geben aber keine Zahlen zur Auslastung der Corona-Betten bzw. Beatmungsgeräte heraus, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern, wie es formuliert wird.

Der Flaschenhals sind die Intensivbetten

Der Flaschenhals liegt jedenfalls bei den Intensivbetten, bei denen man hofft, dass der Bedarf die Kapazitäten nicht übersteigen wird. Die Akutbetten dagegen können noch deutlich aufgestockt werden. Neben den 800 Betten in der Wiener Messe stehen Kapazitäten bei den Wiener Privatspitälern, den Ordensspitälern und der Vinzenzgruppe zur Verfügung. Bei letzterer wird erklärt: In normalen Zeiten habe man 1100 Akutbetten, derzeit sei ein Drittel belegt. Der Rest werde für Covid-Patienten freigehalten. An Intensivbetten hat alleine die Vinzenzgruppe 45 Betten.



Beim Verband der Privaten Kliniken, der 80 Einrichtungen umfasst, heißt es zur „Presse“: Es gebe noch keine Vereinbarung (mit der Stadt Wien, Anm.), aber die privaten Kliniken seien bereit, eine systemrelevante Rolle zu übernehmen. Allerdings besitzen die privaten Kliniken keine klassische Intensivstation.

Rechnungshof nimmt Kritik zurück

2009 hatte der Rechnungshof vehement den Abbau von Spitalsbetten in Österreich gefordert. Anlässlich der Corona-Krise erklärt Christian Neuwirth, Sprecher des Rechnungshofes, nun der „Presse“: „Bei künftigen Prüfungen wird es natürlich veränderte Ansätze geben. Schon seit Längerem steht nicht die Konzentration auf Einsparungen (zum Beispiel: Bettenreduktionen) im Vordergrund, sondern der Bürgernutzen.“ So habe der Rechnungshof aufgezeigt, welche Mängel es etwa bei der Vorsorge und Bekämpfung von Diabetes gibt. „Ganz Österreich wird seine Lehren aus der Corona-Krise ziehen müssen. Da ist der Rechnungshof sicherlich keine Ausnahme“, erklärt Neuwirth: „Jeder soll klüger werden.“ Dabei werde auch der Staat definieren müssen, was ihm für die Versorgung der Bevölkerung besonders wichtig ist und was vorher nicht so gesehen wurde.