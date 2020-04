Künstler in der Krise: „Das macht was mit der Lebenslust“

Kein Theater, keine Dreharbeiten, keine Einnahmen: In der Coronakrise sind viele österreichischen Kulturschaffenden auf Hilfsmaßnahmen der öffentlichen Hand angewiesen, um sich über Wasser zu halten. Doch ein Rundruf der „Presse“ zeigt: Nicht alle Maßnahmen kommen an.

„Ich versuche nicht darüber nachzudenken“, sagt Regie-Shootingstar Kurdwin Ayub. Die Dreharbeiten für ihren ersten Spielfilm, „Sonne“, mussten nach neun Tagen abgebrochen werden. „Die letzten zwei Wochen hab' ich nur gesoffen. Dann habe ich gemerkt, dass die Depressionen weniger werden, wenn man nicht sauft.“ Ayub ist jetzt beim AMS. Immerhin da hat sie Glück.



Denn: Ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld hätten die meisten Filmschaffenden, die ihn überhaupt hatten, nach der Winterpause verwirkt, sagt Fabian Eder vom Dachverband der Branche. Die meisten werden nur für die Dauer von Dreharbeiten oder tageweise angestellt. Dadurch ist auch Kurzarbeit kaum eine Option: Das Modell setzt eine einmonatige Anstellung voraus, viele Produktionen standen gerade am Anfang. Die bisherigen Hilfsmaßnahmen kämen bei den Filmschaffenden oft nicht an, erklärt Eder: Die Verwertungsgesellschaft, die einen Nottopf aufgestellt hat, kümmere sich nur um Urheber. Und der Notfonds des KSVF sei nur für anerkannte Künstler zugänglich – dazu zähle nicht das künstlerisch-technische Personal (Beleuchter, Maske etc.), nicht einmal jeder Kameramann.



Auch Marie Kreutzer fällt „durch alle Raster der aktuellen Hilfen“: Die Drehbuchautorin und Regisseurin („Gruber geht“, „Der Boden unter den Füßen“) stand mit ihrem Mann, einem Filmausstatter, am Anfang der Dreharbeiten für einen ORF/ZDF-„Landkrimi“, als der Lockdown kam. Ihr Mann konnte 1000 Euro aus dem Fonds für Selbstständige bekommen, sie war als Regisseurin nicht lang genug angestellt, um Anspruch auf Kurzarbeit oder Arbeitslosengeld zu haben. „Ich bekomme, wenn ich einen Film mache, viel Geld auf einmal und muss mir das oft über einen unbestimmten Zeitraum einteilen“, erzählt sie. Dieses Jahr hätte ein gutes werden sollen. Doch: Wird nicht gedreht, fließt kein Geld. „Aktuell habe ich kaum mehr etwas auf dem Konto.“