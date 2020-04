Israels Gesundheitsminister Litzman am Coronavirus erkrankt

Der Politiker will seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus führen.

Israels Gesundheitsminister Jakov Litzman (71) und seine Frau sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Erkrankung des Ministers wurde in der Nacht auf Donnerstag bekannt gegeben. Er befinde sich in einem guten Zustand und werde aus der Isolation zu Hause seine Amtsgeschäfte fortführen, hieß es.

Das Paar werde „angemessen behandelt und befindet sich in Isolation, unter Beobachtung gemäß den Richtlinien des Gesundheitsministeriums“, hieß es in der Erklärung. Alle, die mit ihnen in Kontakt gekommen seien, wurden informiert und in Quarantäne geschickt.

Premierminister Benjamin Netanjahu sei über die Entwicklungen informiert worden, hieß es in der Erklärung. Litzman und Netanjahu arbeiteten eng zusammen und traten zuletzt mehrfach gemeinsam bei Pressekonferenzen auf. Der Regierungschef und sein Gesundheitsminister hätten streng darauf geachtet, die vorgeschriebenen zwei Meter Abstand voneinander zu halten.

Die Zahl der COVID-19-Todesfälle in Israel stieg am Mittwoch auf 26, bei 6.092 wurde Coronavirus diagnostiziert.

