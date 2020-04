Trump bespricht Zölle für Saudi-Arabien mit Ölkonzern-Chefs

Am Freitag will Donald Trump etwaige Zölle gegen Saudi-Arabien mit den führenden Öl-Konzernen besprechen. Auch Putin sieht Handlungsbedarf wegen des Ölpreisverfalls.

US-Präsident Donald Trump will sich Medienberichten zufolge am Freitag mit den Chefs führender Öl-Konzerne treffen und dabei auch etwaige Zölle gegen Saudi-Arabien besprechen. Bei dem Gespräch im Weißen Haus würden unter anderem Vertreter von Exxon Mobil, Chevron und Occidental Petroleum erwartet, berichtete das „Wall Street Journal" am Mittwoch ohne genaue Quellenangabe.

Thema seien mögliche Hilfen für die Branche, zu denen auch Aufschläge auf Öl-Importe aus Saudi-Arabien gehören könnten. Das Königreich - das wichtigste OPEC-Mitglied - führt mit Russland einen Preiskrieg, der auch die amerikanische Öl-Branche belastet.

Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht angesichts des Ölpreisverfalls dringenden Handlungsbedarf. „Für unsere Wirtschaft ist das in der Tat eine sehr ernste Herausforderung", sagte Putin am Mittwoch bei einer Regierungssitzung per Videoschaltung. Es seien daher Gespräche mit den Partnern beim Ölkartell OPEC nötig. Der Crash für Russlands wichtigsten Exportartikel sei „sehr bedeutend". Es war das erste Mal, dass Putin sich derart besorgt zeigte. Russlands Haushalt hängt von den Einnahmen aus dem Ölverkauf ab.

>> Trump bereitet die USA auf ein Desaster vor [premium]

(APA)