Barkeeper war nicht der erste Corona-Fall in Ischgl

Eine Schweizer Touristin, die bereits am 5. Februar infiziert war, steht offenbar am Anfang der Infektionskette im Tiroler Skiort.

Viel war von den Apres-Ski-Bars die Rede, die im Tiroler Skiort Ischgl zum Ausgangspunkt rasanten Coronavirus-Ausbreitung wurden. Nun wurde bekannt, dass doch nicht der viel genannte Barkeeper im „Kitzloch“ der ursprüngliche „Spreader“ war, dem in Medien unterstellt wurde, Dutzende in dem Apres-Ski-Lokal angesteckt zu haben.

Der erste Corona-Fall ist in Ischgl demnach bereits am 5. Februar aufgetreten. Dabei hat es sich um eine Schweizer Touristin gehandelt, die erst Wochen später positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Das gab Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) am Donnerstag bekannt.

Der besagte Barkeeper war laut Allenberger vielmehr der Erste von den in Ischgl Erkrankten, der zum Arzt ging und Anfang März positiv getestet wurde. Er habe fälschlicherweise die Rolle des angeblichen Weiterverbreiters "umgehängt bekommen", betonte Allerberger. Schon Wochen vor ihm sei beispielsweise eine Kellnerin mit dem Coronavirus infiziert worden.

(APA)