Reste eines Regenwaldes in der Antarktis entdeckt

Kommentieren Hauptbild • So stellen sich die Studienautoren die Westantarktis vor 90 Millionen Jahren vor. (Alfred-Wegener-Institut/James McKay under Creative Commons licence C-BY 4.0)

Eine deutsch geführte Expedition brachte aus dem Meeresgrund vor dem westantarktischen Ellsworth-Land einen Bohrkern ans Tageslicht, der 90 Millionen Jahre alt und voller Pflanzenreste ist. Das bestätigt Annahmen, die Region sei einst warm und eisfrei gewesen.

Ein internationales Forscherteam unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts/Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven (Deutschland) hat dieser Tage einen spektakulären Fund veröffentlicht, der vor drei Jahren in den Gewässern vor der Westantarktis gemacht worden war. Er stößt demnach „ein neues und bisher einzigartiges Fenster in die Klimageschichte der Antarktis auf", wie es in einer Mitteilung heißt