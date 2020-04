Quarantänefotografie: Anna Breit fensterlt mit Künstlern

Anna Breit hat auf einem fotografischen Streifzug befreundete Künstler und Kulturschaffende in ihre Fenster gebeten.

Bevor ihr die Decke auf den Kopf fällt, zieht Anna Breit lieber los, um die Welt zu fotografieren – und zwar am liebsten die Menschen darin. Im Rahmen des Erlaubten gilt das für die junge Wiener Fotografin, deren Arbeit zuletzt in der Galerie Ostlicht zu sehen war, auch in Tagen des verordneten Abstandhaltens. Anfangs versuchte sie zwar, in dieser neuen Fotoserie auch Stillleben unterzubringen. „Aber ich fotografiere fast immer Menschen, darum habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, das auch diesmal zu tun.“ Also suchte sie einen thematischen Leitfaden und beschloss, befreundete Kulturschaffende aus der Ferne zu porträtieren. „Die aktuelle Situation betrifft Künstler und Kulturproduzenten besonders, bei vielen herrscht Unsicherheit“, sagt Breit. „Wir befinden uns gerade alle in derselben Situation und tauschen uns intensiv über die Lage aus.“

Anna Breit ist zwar froh, dass ihre Ostlicht-Ausstellung (ein „Ping Pong“-Format gemeinsam mit Luisa Hübner) beginnen konnte, doch die Laufzeit musste verkürzt werden und ein geplanter Artist Talk fand nicht statt. Nach einem Ersatztermin und -format im Internet wird gesucht. Auch das sei etwas, das viele Kreative und Künstler gerade betreffe, abgesehen von bitter schmerzenden Einkommenseinbußen: „Jede und jeder überlegt sich, wie die eigene Arbeit unter den aktuellen Umständen veröffentlicht werden kann.“

Anna Breit unternahm also einen Stadtspaziergang durch ein paar benachbarte Bezirke und stattete dabei Bekannten und Freunden Hausbesuche mit Distanz und Kamera ab. Aus diesem Parcours des Fensterlns mit Kunstbezug ergibt sich ein freundliches Stimmungsbild der Menschen, deren Tätigkeitsradius sich gerade, wie jener der meisten, weitgehend auf ihr Zuhause beschränkt.

Kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme







Kreative und künstlerisch tätige Geister, und zu ihnen gehört Anna Breit ebenso wie alle, die sie so vor ihre Kamera holte, kommen in einer Situation des weitgehenden „Nichtstuns“ nicht zum Stillstand – oft genug mag das Wegfallen äußerer Impulse dazu führen, dass sie auf neue Weise und besonders rege tätig werden. Man darf auf alles in dieser träge vergehenden Zeit Entstandene also gespannt sein.

Anders als sonst und weil die Umstände es erzwingen, hat sich Breit für diese Fotoserie von der analogen auf die digitale Technik verlegt, da die zeitgerechte Ausarbeitung und Aufbereitung nicht möglich gewesen wäre. Und auch wenn sie zuversichtlich beibt (nur manchmal breche es über sie herein, wie surreal die Situation sich anfühlt, und das, sagt sie, mache sie dann traurig), kommt die erzwungene Zäsur an einem Punkt, der für Anna Breit den Beginn einer besonders positiven Entwicklung darstellen könnte: Vereinbarte Shootings werden verschoben, Projekte rücken in die Ferne, ihre Ausstellung hätte noch länger laufen sollen. „Zum Glück war sie aber zu sehen, und die Reaktionen waren positiv“, sagt Anna Breit. Dass das Interesse an ihrer Arbeit lang genug andauern wird, um den aktuellen Ausnahmezustand zu überdauern, darf ohnehin als sicher gelten.