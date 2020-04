Die Jagd nach einem Heilmittel gegen Covid-19

Wie der Weizer Christian Gruber seinen Freunden in Wuhan unter die Arme greifen wollte und das Projekt seines Lebens an Land zog. Jetzt forscht sein Start-up nach Wirkstoffen gegen den Coronavirus.

Auf Anhieb verstehen wohl nur Molekularbiologen den Lebenslauf von Christian Gruber. Sechs Seiten ist er lang, voll mit Forschungsprojekten, Publikationen, akademischen Preisen und Anerkennungen. Was man versteht: summa cum laude-Master der Uni Graz in Chemie und Molekularbiologie, summa cum laude-PhD der Unis Graz und Stockholm in Bioorganischer Chemie und Struktureller Biologie.