Mutiert Corona zu Revolutions-Virus?

Renationalisierung, Abkehr von Marktwirtschaft, direkte Staatsfinanzierung, Planwirtschaft: Die Corona-Krise ruft radikale Ideologen auf den Plan. Eine brandgefährliche Entwicklung.

Einer griff ganz tief in den Schmalztopf: Das Corona-Virus, so postulierte der frühere italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giulio Tremonti diese Woche in einem Interview, sei „das neue Sarajevo“. So wie 1914 das Attentat auf den österreichischen Thronfolger und der darauffolgende Erste Weltkrieg die Belle Epoque – 40 Jahre der Internationalisierung und des wirtschaftlichen Aufschwungs – ausgelöscht hätten, so werde die Covid-19-Pandemie die „goldenen 30 Jahre der Globalisierung und die Herrschaft des Marktes“ beenden.

Davon träumen jetzt viele. Ideologen aller Art von ganz links bis ganz rechts sehen die Chance, die Pandemie als Trägermedium für ihre Agenda zu nutzen. Und die lautet: Systemwechsel. Weg mit der Globalisierung, weg mit dem „neoliberalen“ Marktsystem, Renationalisierung der Produktionsprozesse. Anders gesagt: Zurück in die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Zum Teil wird die Diskussion, wenn sie ins Detail geht, gemeingefährlich. Die populistische Forderung der deutschen SPD-Chefin Saskia Esken nach einer fünfprozentigen Abgabe auf alle Vermögen ab einer Million zur Finanzierung der Corona-Kosten könnte mangels verbliebener Vermögen nämlich leicht ins Leere laufen, wenn ein Vorschlag des ehemaligen Wifo-Mitarbeiters, Finanzministeriums-Gruppenleiters und Weltbank-Direktors Kurt Bayer umgesetzt wird: Der verlangt jetzt – als Attac-Finanzexperte – nicht weniger, als die Staatsfinanzierung aus den Klauen der „profitorientierten spekulativen Finanzmärkte“ zu reißen und der EZB die direkte Staatsfinanzierung zu verordnen. Damit könnte die Euro-Notenbank den Staaten dann „direkt nahezu unbegrenzt zinsenloses Geld zur Verfügung stellen“.

Vermögenssteuern erübrigen sich nach der Hyperinflation

Ja eh. Wie so etwas seit der Einführung von ungedecktem Papiergeld vor ziemlich genau tausend Jahren in China noch immer ausgegangen ist, muss man dem Ökonomen wahrscheinlich nicht erklären. Ein Tipp: Vermögenssteuern erübrigen sich nach der folgenden Hyperinflation jedenfalls. Dazu passt auch die Warnung vor der „neoliberalen Zwangsjacke“ des europäischen Rettungsschirms ESM. Der knüpft Rettungskredite nämlich an Bedingungen, was, zugegeben, von potenziellen Nehmerländern wie Italien nicht gerne gesehen wird.

Wir sehen, Corona und die damit verbundene Verunsicherung der Bevölkerung lockt eine Menge von wirtschaftspolitischen Scharlatanen auf die Szene. Das Schlimme: Sie werden zunehmend gehört. Und das wird sich noch verstärken, wenn die weiter steigende Arbeitslosigkeit die Sozialnetze an die Grenzen der Reißfähigkeit bringt. Einen besseren Nährboden für radikale Ideen gibt es ja nicht.

Dabei, und das ist interessant, haben wir es jetzt mit einer Krise zu tun, die weder wirtschaftliche noch wirtschaftspolitische Auslöser hat. Es ist zwar eine globale Krise, aber keine der Globalisierung. Die hat zwar zweifellos die Grenzen der globalen Arbeitsteilung klar gemacht. Aber auf die Idee, dass es nicht der Höhepunkt der strategischen Intelligenz sein kann, die Medikamentenversorgung der ganzen Welt von einem einzigen Land mit Weltmachtambitionen abhängig zu machen, hätte man auch ohne Pandemie kommen können.

Fortschritte verdankt man internationaler Zusammenarbeit

Es ist also durchaus gescheit, solche Abhängigkeiten zu verringern und Lieferketten zu diversifizieren. Aber wir können nicht hundert oder zweihundert Jahre zurückdrehen, nationale Grenzen hoch ziehen und zu überwiegend regionaler Wirtschaft zurückkehren. Schon gar nicht in einem Land, das mehr als die Hälfte seines BIPs im Export erwirtschaftet. Das wäre das größte Verarmungsprogramm aller Zeiten. Und auch politisch brandgefährlich, wie die Blaupause Dreißiger Jahre zeigt.

Schon die milde „Renationalisierung“ durch das pandemiebedingte Hochziehen der Schengen-Binnengrenzen, hat Probleme bereitet. Etwa beim Austausch von medizinischem Equipment und Schutzausrüstung.

Die Idee, dass eine globale Herausforderung wie eine Pandemie national gelöst werden kann, ist reichlich absurd. Nicht nur wirtschaftlich, auch medizinisch: Alle großen Fortschritte, von der „Zähmung“ von HIV bis zur Ebola-Bekämpfung, waren das Resultat internationaler Forschungszusammenarbeit. Und wie flexibel Marktwirtschaft reagiert, hat man am Tempo gesehen, mit dem jetzt Autofirmen auf Beatmungsgeräte und Brauereien auf Desingfektionsalkohol umgeschwenkt haben.

Das alles aus Panik zu Gunsten ungewisser planwirtschaftlicher Experimente aufzugeben, wäre ziemlich riskant. Und angesichts er Herausforderungen nach dem Ende der Gesundheitskrise auch fahrlässig.

