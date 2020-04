René Benkos Galeria Karstadt Kaufhof benötigt Schutzschirm

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die Gewerkschaft Verdi wurde vom Schutzschirm-Antrag der Galeria Karstadt Kaufhof überrascht. Die Prozedur gilt als Vorstufe zur Insolvenz.

Wie vermeidet man einen Insolvenzantrag? Man folgt einem Sanierungsplan, ohne die Kontrolle über das Unternehmen abzugeben, selbst wenn man in finanziellen Schwierigkeiten steckt.

So macht das Galeria Karstadt Kaufhof.Die Warenhauskette hat beim deutschen Amtsgericht Essen ein sogenanntes Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt.

Droht die Pleite?

Das Schutzschirmverfahren gilt als eine mögliche Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren. Es ist Unternehmen vorbehalten, die noch nicht zahlungsunfähig sind, denen aber die Pleite droht. Unter dem Schutzschirm sind sie für drei Monate vor dem Zugriff der Gläubiger sicher und sollen damit genügend Zeit bekommen, ihre Finanzen zu ordnen.

Damit das klappt, macht der Tiroler Immobilieninvestor, René Benko, zusätzlich Geld locker. Seine Signa-Holding, die seit Juni 2019 alleiniger Eigner der Galeria Karstadt Kaufhof ist, will einen dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung stellen.

Zum vorläufigen Sachverwalter ist Frank Kebekus Insolvenzverwalterkanzlei Kebekus und Zimmermann ernannt worden. Er führt damit die Aufsicht über das operative Geschäft.

Und das lief auch schon vor der Corona-Krise nicht gerade blendend. Der Handelskonzern steckte mitten im Prozess der Sanierung. Erst im Zug der Zusammenlegung von Kaufhof und Karstadt wurden Tausende Stellen gestrichen. Vor Kurzem hatte man sich mit den Betriebsräten auf einen Sozialplan geeinigt.

Jede Woche 80 Millionen Euro Verlust

Doch seit März brachen die Umsätze ein. „Jede Woche verliert Galeria Karstadt Kaufhof so mehr als 80 Millionen Euro Umsatz, während wesentliche Kosten weiterlaufen. Bis Ende April wird sich der Umsatzausfall auf mehr als eine halbe Milliarde Euro summieren“, gab die Warenhauskette bekannt.

Die Gruppe setzte sogar die Mietzahlungen für alle Warenhäuser, Sporthäuser, Reisebüros und Logistikimmobilien aus und behält sich im März 15 Prozent der Mitarbeitergehälter ein. In einem Brief an die Mitarbeiter hatte Karstadt-Chef Stephan Fanderl von einer „existenziellen Bedrohung“ gesprochen.

Daher hatte Galeria Karstadt Kaufhof schon vor zwei Wochen bei der deutschen Förderbank KfW einen Antrag für einen Notkredit gestellt. Dabei soll es um einen Finanzbedarf von bis zu 700 Millionen Euro gegangen sein. Die Verhandlungen mit den Hausbanken waren in den vergangenen Tagen offenbar nicht von Erfolg gekrönt, in einem internen Schreiben wurde der Prozess als „sehr bürokratisch“ und aufwendig bezeichnet.

Hausbank zierte sich

Die Hausbanken müssen in solchen Fällen selbst mit einem Teil der Unterstützungssumme ins Risiko gehen. Der Karstadt-Finanzchef, Miguel Müllenbach, machte deutlich, dass die Gespräche mit der Hausbank – über die die staatlich garantierten Kredite abgewickelt werden müssen – nicht schnell genug vorangeschritten seien.

Auch die deutsche Gewerkschaft Verdi kritisiert den langwierigen Prozess. „Durch die anscheinend zu langen Prüfverfahren ist die Vorgehensweise der Banken kritisch zu betrachten, da hierdurch das für Galeria dringend notwendige Kapital nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurde“, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Von dem Antrag auf das Schutzschirmverfahren hat Verdi allerdings nichts gewusst. Die Gewerkschaft fordert nun eine enge Einbindung der Beschäftigten.

Galeria Karstadt Kaufhof beschäftigt 28.000 Mitarbeiter, sie sich zum Großteil schon in Kurzarbeit befinden. Sie müssen um ihre Jobs bangen.