Quarantäne für Reiche im Luxushotel

(c) imago/McPHOTO

In der Schweiz können Gutbetuchte Luxusappartements als Quarantäne-Unterkünfte mieten (Symbolbild).

In der Schweiz werden teure Appartements als Corona-Rückzugsort angeboten.

Genf. Das Coronavirus hat bewirkt, was weder die Spanische Grippe noch beide Weltkriege verursachten: Das traditionsreiche, 1845 eröffnete Luxushotel Schweizerhof an der Luzerner Seepromenade hat dicht gemacht – und mit ihm viele andere Hotels in der Schweiz. Bis Ende März verzeichnete die Branche einen Umsatzrückgang von 450 Millionen Franken (ca. 400 Mio. Euro). Doch wenige Steinwürfe vom geschlossenen Schweizerhof entfernt macht der Anbieter Le Bijou das große Geschäft mit dem Coronavirus.