Geflüchtete in Quarantäne: „Wir haben Angst“

In Traiskirchen gibt es nun fünf Corona-Fälle. Hygienische Bedingungen seien dort schlecht, so ein Bewohner. NGOs fürchten, dass sich problematische Standards rächen. Die Regierung will keine weiteren Geflüchteten aufnehmen.

Wien/Traiskirchen. Hinter den Mauern des Erstaufnahmezentrums ist es still geworden, erzählt Amir. Seit Anfang März lebt der Iraner in Traiskirchen, im größten Bundesasylzentrum des Landes. Sein echter Name ist ein anderer – den möchte er aber lieber nicht in der Zeitung lesen.



Seit eineinhalb Wochen darf im Quartier niemand mehr ohne triftigen Grund rein oder raus. Wegen zwei bestätigter Corona-Fälle wurde das komplette Zentrum vergangene Woche unter Quarantäne gestellt. Wie die „Presse“ auf Anfrage erfuhr, gibt es dort nun bereits fünf bestätigte Fälle.