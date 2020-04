Wiener Sterne-Hotel Intercontinental kocht für Risikogruppe

(c) Beilein

Die Aktion „Intercontinental kocht“ liefert Risikogruppe täglich kostenlose Mahlzeiten.

Sterneküche auf Rädern in der Krise – diesem Motto folgend kocht seit vergangenem Mittwoch die Küchenmannschaft des Sterne-Hotels Intercontinental in Wien. Dessen Eigentümer Michael Tojner, der das Hotel zuvor bereits der Stadt Wien als Corona-Lazarett zur Verfügung gestellt hatte, will mit der Initiative „Intercontinental kocht“ nun älteren Menschen im dritten Wiener Gemeindebezirk die Möglichkeit bieten, täglich eine kostenlose Mahlzeit vor die eigene Wohnungstüre geliefert zu bekommen.

Nachdem das Sterne-Hotel am Stadtpark derzeit geschlossen ist, die Mitarbeiter aber verfügbar sind, habe man die Idee geboren, für Senioren im Bezirk, die derzeit das Haus nicht verlassen sollen, zu kochen. „In dieser herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie wollen wir den Menschen in unserer Nachbarschaft konkrete Hilfe anbieten“, sagt Eigentümer Michael Tojner. Bis zu 400 Personen könne man täglich beliefern.

Freiwillige liefern per Auto, Fahrrad oder Fiaker

Für die frisch gekochten Mahlzeiten (bestehend aus Vor- und Hauptspeise) steht die gesamte Küchenmannschaft des Hotels bereit. Abgepackt werden die Speisen in biologisch abbaubarem Material und von freiwilligen Helfern – wahlweise via Auto oder Fahrrad – ausgeliefert. Auch eine Fiakerkutsche stellte sich bereits in den Dienst des Hotels.

Und das Interesse scheint groß: Am ersten Tag zählte man bereits 170 Mahlzeiten, die an 117 Adressen ausgeliefert wurden. Am Donnerstag waren es bereits 200 Mahlzeiten.

(c) Beilein

Strenge Hygienemaßnahmen (Schutzmasken, Gummihandschuhe) sollen den Transport virenfrei halten. Unterstützung erhalten die Freiwilligen vom Kooperationspartner Caritas Wien und Gerald Gregori, der als Vizepräsident der Bundesvereinigung Logistik ehrenamtlich für jeden freiwilligen Lieferanten täglich einen Tourplan mit der effizientesten Route erstellt. Die Aktion soll vorerst bis 13. April laufen. Es gebe aber auch die Möglichkeit, zu verlängern, heißt es von den Initiatoren.

Auf der Facebookseite der Aktion können sich Freiwillige jeweils am Vorabend (bis 17 Uhr) melden. Wer Essen geliefert haben möchte, muss dieses ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt vorbestellen.