Nun schlägt China auf dem Ölmarkt zu

China nützt den extrem niedrigen Ölpreis, um nun massiv Reserven zu bilden. Die Schiffsladungen sind ausgebucht. Plötzlich aber treibt Donald Trump den Preis. Was geht da gerade vor sich?

Es ging im überbordenden Informationsfluss rund um die Folgen der Coronavirus unter, was aus Ölhändlerkreisen vorige Woche erstmals durchsickerte. China nutze die einbrechende Nachfrage aus Europa und decke sich mit Rekordmengen an Öl aus Russland ein. Konkret habe das Reich der Mitte 1,6 Millionen Tonnen (entspricht 11,73 Millionen Fass) russisches Öl für die Verladung auf See in den nächsten vier Wochen gekauft.