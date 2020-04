Wiens Straßen als temporäre Fußgängerzonen

Die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler liefert ihren Wiener Parteifreunden Schützenhilfe gegen deren roten Koalitionspartner. Gleichzeitig geraten ÖVP und FPÖ aneinander.

Wien. Der Machtkampf in Wien zwischen SPÖ und Grünen über die Öffnung der Bundesgärten bzw. Sperre von Fahrbahnen zugunsten von Fußgängern verschärft sich. Am Donnerstag lieferte die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler ihren Parteifreunden in Wien Schützenhilfe gegen die SPÖ: „Gerade in dicht verbautem Gebiet ist es nicht so leicht möglich, den Abstand zu den Mitmenschen einzuhalten“, erklärte die Ministerin zu den Corona-Maßnahmen. Nachsatz: Das werde mit einer Novelle am Freitag erleichtert, weil dadurch Straßen zu temporären Fußgängerstraßen erklärt werden könnten.



Die Novelle ist Teil des Covid-Gesetzespaktes, das am Freitag in den Nationalrat eingebracht wird. Damit hat die Ministerin die Wiener SPÖ unter Druck gesetzt.