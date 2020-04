Druck auf Banken steigt, Dividenden auszusetzen

Coronakrise. Nach Appell der Behörden schütten Großbanken heuer keine Gewinne aus – auch Boni sind fraglich.

Wien. Immer mehr Banken streichen wegen der finanziellen Belastungen in der Coronakrise und unter dem Druck der Aufsichtsbehörden die Dividende. Zugleich werden die Rufe lauter, nicht allein die Aktionäre zu belasten, sondern auch die Boni für Mitarbeiter zu kürzen. Die EZB-Bankenaufsicht rief die Institute zu Zurückhaltung bei Bonuszahlungen auf.

„Unsere Empfehlung an die Banken ist, auch bei den Boni sehr maßvoll zu sein“, sagte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria. In Großbritannien folgten die Geldhäuser Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered und die britische Tochter der spanischen Santander dem Beispiel ihrer kontinentaleuropäischen Wettbewerber und stoppten ihre Dividenden-Ausschüttungen.

Für 2019 hatten die britischen Banken umgerechnet mehr als neun Mrd. Euro an Dividenden zahlen wollen. Der europäische Bankaktienindex fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als vier Prozent.

Die britischen Geldhäuser reagierten damit auf den Aufruf ihrer Aufsichtsbehörde PRA, die Dividendenzahlungen auszusetzen. Diese folgt dem Vorbild der EZB-Bankenaufsicht, die die Banken der Eurozone vergangene Woche dazu aufgerufen hatte. Nicht alle Banken wollen sich aber an die Empfehlung der EZB halten.

Die britischen Kontrolleure forderten zudem, dass Banken und Versicherer heuer keine Bonuszahlungen zahlen sollten. Auch außerhalb Großbritanniens ist längst eine Debatte darüber ausgebrochen. Die italienische Großbank UniCredit – Konzernmutter der Bank Austria – und die spanische BBVA erklärten, dass das Top-Management für 2020 auf seine Boni verzichten werde. Die Europäische Bankenbehörde EBA erhöhte den Druck auf andere Institute, dem Beispiel zu folgen. (apa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2020)