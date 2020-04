Notdienst für Hörgeräte

Optiker. Kaputte Brille, leere Hörgeräte-Batterie: Das Familienunternehmen „Vogelhuber United Optics“ in Niederösterreich hat eine Hotline eingerichtet.

Genau genommen wäre gerade Sonnenbrillen-Hochsaison: Sobald es Frühling wird und die Sonnenstunden mehr werden, läuft auch bei „Vogelhuber United Optics“ das Sonnenbrillengeschäft gut: Die neuen Modelle sind längst bestellt und warten – vorerst vergeblich – auf Kunden, die sie aufprobieren.

Denn auch Bettina und David Vogelhuber müssen derzeit coronabedingt die drei Filialen ihres Unternehmens – in Neunkirchen, Gloggnitz und Wiener Neustadt – geschlossen halten – allerdings haben sie sich die eine oder andere Maßnahme überlegt, um weiter für ihre Kunden da zu sein.

So haben die beiden unter anderem einen telefonischen Notdienst eingerichtet (siehe Infobox), um weiterzuhelfen, wenn etwa der Bügel einer Brille gebrochen ist. Oder die Flüssigkeit zur Reinigung der Kontaktlinsen ausgegangen ist. Oder, ein besonders großes Problem für Hörgeräte-Träger: Wenn die Batterie des Hörgeräts getauscht werden muss. Je nach Hörgeräte-Modell ist das nämlich alle paar Tage oder Wochen notwendig.

Für diese und andere Fälle haben die Vogelhubers nun ihren Notdienst eingerichtet, und dabei ganz bewusst einen telefonischen: „Viele Kunden sind sehr dankbar, dass sie das über das Telefon machen können“, sagt Bettina Vogelhuber. Denn gerade älteren Kunden haben häufig kein Internet und wenn doch, sind sie es vielfach nicht gewöhnt, Bestellungen über eine Website abzuwickeln. Bei den Telefonaten merke man aber auch, sagt David Vogelhuber, „dass sich die Kunden freuen, dass sie Ansprache haben. Da geht es auch um den sozialen Kontakt, darum, mit uns persönlich zu reden.“ So kann ein Telefonat über eine einfache Bestellung schon eine Viertelstunde dauern: Der Redebedarf ist in Zeiten wie diesen groß.

Generell hat man als Optiker und Akustiker wie die Vogelhubers und ihre 22 Mitarbeiter wegen der erforderlichen Beratung bei Brillen- oder Hörgerätekauf viel Kontakt mit den Kunden: „Nun machen wir das eben telefonisch“, sagt David Vogelhuber, der das Familienunternehmen, das sein Vater 1976 gegründet hat, gemeinsam mit seiner Frau in zweiter Generation führt.

Übergabetisch im Hof

Batterien, Kontaktlinsen-Flüssigkeit und Ähnliches werden derzeit auch verschickt – wer aber etwas vorbeibringen muss (etwa eine kaputte Brille) oder persönlich abholen will, kann das trotz Corona-Sperre trotzdem tun: Denn im Stammhaus der Vogelhubers in Neunkirchen haben die beiden im Innenhof einen Übergabetisch aufgebaut – Abgabe und Abholung sind hier ohne direkten Kontakt mit den Mitarbeitern möglich. Auch die Filiale in Gloggnitz ist freitags, jene in Wiener Neustadt samstags für Hörgeräte- und andere Notfälle besetzt. Man kann mit seinen Anliegen persönlich vorbeikommen, Bettina Vogelhuber empfiehlt aber trotzdem, vorab anzurufen: „Vieles kann per Post erledigt werden, da kann man sich unnötige Wege sparen.“

Besonders gefragt ist derzeit Reinigungsflüssigkeit für Kontaktlinsen, „die ist vielen ausgegangen“, sagt David Vogelhuber, „und viele bestellen jetzt bewusst bei uns und nicht bei einem Onlineriesen, da spüren wir eine große Solidarität.“ Als Optiker plädiert Vogelhuber auch dafür, gerade jetzt bei der Reinigung der Kontaktlinsen (und deren Behälter!) nicht nachlässig zu werden. „Die richtige Pflege der Kontaktlinsen ist jetzt wahrscheinlich wichtiger als sie es je war“, sagt er. Denn wer die Linsen nur halbherzig reinigt, riskiert eine Augeninfektion – und ein Arztbesuch sollte derzeit ja jedenfalls vermieden werden.

Das Geschäft geht also auch in Coronazeiten weiter, „aber natürlich sind wir umsatztechnisch bei einem Bruchteil dessen angelangt, was wir normalerweise haben.“ Die positiven Reaktionen der Kunden während der Telefonate „tun aber auch uns richtig gut. Es ist für uns auch wieder ein bisschen Alltag“, sagt Bettina Vogelhuber, die im Unternehmen vor allem für die Kommunikation und Eventmanagement verantwortlich ist.

Die neuen Sonnenbrillenmodelle müssen vorerst weiter auf Kundschaft warten. Aber das Gute sei, „dass unsere Waren nicht kaputt gehen und auch noch im Sommer aktuell sind. Das ist unser großes Glück.“

INFO Vogelhuber United Optics hat für Reparaturen und Bestellungen einen Notdienst eingerichtet: Unter 02635/62504 ist die Filiale in Neunkirchen vormittags von 9 bis 12 Uhr erreichbar (und auch geöffnet): Bettina und David Vogelhuber und ihr Team nehmen Reparaturen an, versenden aber auch: Von Hörgerätebatterien bis Kontaktlinsenflüssigkeit. Der Standort in Gloggnitz ist derzeit freitags, jener in Wr. Neustadt samstags geöffnet. www.vogelhuber. at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2020)