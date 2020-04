Pflege: „Ab Ostern wird es eng“

Gesundheit. In der 24-Stunden-Pflege werden schon nächste Woche Betreuerinnen fehlen. Mobile Dienste warnen vor dem Ansteckungsrisiko wegen fehlender Schutzbekleidung.

Wien. Es ist eine Ironie der Geschichte: Als Familienministerin hat Juliane Bogner-Strauß die Kürzung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder durchgefochten. Stark betroffen davon waren die in der Pflege eingesetzten 24-Stunden-Betreuerinnen, die zum größten Teil aus den östlichen Nachbarländern kommen. Als Soziallandesrätin in der Steiermark will Bogner-Strauß nun eben diese Betreuerinnen mit einer 500-Euro-Prämie zum Verbleib in Österreich motivieren.

Aber man weiß: Das System Pflege steht vor dem Zusammenbruch – zumindest im heiklen Bereich der 24-Stunden-Betreuung. Das wird sich auch durch den Einsatz von Zivildienern und durch den Aufbau stationärer Not-Einrichtungen nicht verhindern lassen. Rund 30.000 Personen sind in Österreich in der 24-Stunden-Pflege. Wenn man für zehn Prozent davon stationäre Betreuung schafft, ist das schon viel.

Dass die Pflegerinnen bald ausbleiben werden, liegt an der Besonderheit des Systems: Zwei Betreuerinnen wechseln sich im Zwei-Wochen-Rhythmus ab und fahren dazwischen nach Hause. Dort müssen sie jetzt in Quarantäne – und zurück nach Österreich können sie ohne Gesundheitszeugnis auch nicht. Dieses zu bekommen ist aber nicht möglich, auch in den Heimatländern gibt es keine ausreichenden Testkapazitäten.

Im Moment hat sich das noch nicht gravierend ausgewirkt: Sehr viele Betreuerinnen haben sich bereit erklärt, ihren Turnus zu verlängern. Das geht aber nicht ewig. „Spätestens nach Ostern wird es eng“, sagt Bernd Wachter, Generalsekretär der Caritas, die 800 Betreuerinnen vermittelt. Klaus Katzianka, Inhaber einer Vermittlungsagentur in der Steiermark, glaubt, dass der Engpass schon Mitte kommender Woche auftreten wird. Viele arbeiten jetzt schon mehrere Wochen durch und wollen zu Ostern daheim sein.

Was dann passiert ist unklar, Lösungen sind noch nicht in Sicht. In vielen Fällen übernehmen Familienmitglieder die Betreuung in der Nacht, während mobile Dienste die Patienten am Tag versorgen. Die Aktion des Landes Niederösterreich, Pflegerinnen aus Rumänien einzufliegen, wird in der Branche eher kritisch beäugt. Für Wachter ist es bestenfalls eine Einmalaktion, die als Dauerzustand nicht finanzierbar sei. Katzianka hält es für eine Alibimaßnahme: „Die 231 Betreuerinnen werden dann per Tombola an die 30.000 Pflegebedürftigen versteigert“, ätzt er. Er vermutet aber, dass derzeit in vielen Bereichen der Nachschub illegal abläuft: Betreuerinnen würden ohne Gesundheitszeugnis über die Grenze gebracht, womit es auch ein hohes Ansteckungsrisiko gebe: „Da verdienen sich einige eine goldene Nase.“

Eine Lösung des Problems könnten verstärkte Tests sein: Pflegekräfte müssten an der Grenze getestet werden, und dies müsste Priorität haben. Wenn in ein bis zwei Tagen ein negatives Testergebnis da ist, lässt sich der Dienst aufrechterhalten. Derzeit fehlt es aber noch an den Kapazitäten. Eine andere Lösung schlägt die Betreuungsagentur Best Care vor: Bei besseren Arbeitsbedingungen seien auch längere Turnusse von zwei bis drei Monaten möglich. Durch den Verzicht auf den ständigen Wechsel werde auch das Ansteckungsrisiko minimiert, so Kerstin Marchner, Leiterin des Best-Care-Netzes.

Mobile Pflegerinnen ohne Schutz

Im Gegensatz zur 24-Stunden-Betreuung ist in der mobilen Pflege Personalmangel zumindest derzeit kein Problem. „Wir kommen gut durch“, sagt Monika Wild vom Roten Kreuz. Es gebe zwar einzelne Ausfälle wegen Infektionen von Mitarbeiterinnen, diese ließen sich aber noch gut kompensieren. Das sieht auch Bernd Wachter für die Caritas so – allerdings sei die fehlende Schutzausrüstung für das Personal ein großes Problem. Und er richtet den dringenden Appell an die Regierung, dem Pflegepersonal hier eine hohe Priorität einzuräumen.

In den Pflege- und Pensionistenheimen dürfte das seit mehr als zwei Wochen geltende Besuchsverbot Wirkung gezeigt haben. Infektionen kommen vor, sind aber eher selten. „Bei uns gibt es keinen Fall“, sagt Wachter. Aber auch in den Heimen sei die fehlende Schutzbekleidung fatal. In den Pensionistenhäusern der Stadt Wien – sie beherbergen 8500 Bewohner mit einem Durchschnittsalter von 85 Jahren – gibt es derzeit etwa 30 Coronafälle. Das habe man aber mit Quarantänemaßnahmen im Griff, sagt Pressesprecher Horst Harlacher. Die Bewohner werden angehalten, nicht nach draußen zu gehen. Wer es trotzdem macht, muss in Isolation. Pflegerische Maßnahmen wurden angesichts der Krise eingeschränkt, so gibt es keine Vollbäder mehr. Aber immerhin: Das Pflegepersonal hier verfügt über genügend Schutzmasken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2020)