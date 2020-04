Interview. ÖVP-Bildungsexperte Andreas Schnider ist verwundert, dass der türkise Minister Heinz Faßmann „die Maturanten so lange hinhält“. Es müsse neu gedacht werden.

Die Presse: Es gibt noch immer keine endgültige Entscheidung, wann die Matura heuer stattfinden wird. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat die 40.000 Maturanten zuletzt auf nach Ostern vertröstet. Verstehen Sie sein Zögern?

Andreas Schnider: Nein, mich wundert, dass die Maturanten so lange hingehalten werden. Denn man weiß doch eigentlich, dass aus dem angepeilten Termin Mitte Mai nichts werden wird. Dennoch hält der Bildungsminister auf Biegen und Brechen an der alt durchgeführten Matura fest.

Was würden Sie sich erwarten? Sollte man die Matura einfach absagen?

In der Bildung geht es derzeit immer nur ums Verschieben. Oder es wird diskutiert – absagen oder nicht absagen. Aber niemand denkt offenbar an einen Mittelweg. Warum machen wir nicht etwas Neues?

Und zwar was?

Die Schüler haben einen guten Teil ihrer Matura ohnehin schon erledigt – nämlich die Vorwissenschaftliche Arbeit. Abgegeben wurde sie ohnehin schon. Eigentlich hätte sie nach Ostern noch präsentiert werden sollen. Doch genau das hat der Minister abgesagt. Das verstehe ich nicht. Die Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeit könnte man wirklich auch virtuell vor einer Kommission machen.

Und die Vorwissenschaftliche Arbeit und ihre Präsentation sollte dann die ganze Matura sein?

Das wäre denkbar. Immerhin haben die Schüler in den zwölf oder 13 Schuljahren davor schon genügend schriftliche Prüfungen abgeliefert. Ich würde jedenfalls auf die schriftliche Matura verzichten. Und mündlich könnte man immer noch ein, zwei Fächer virtuell abprüfen.

Würde nur die Vorwissenschaftliche Arbeit präsentiert und würden ein, zwei mündliche Fächer geprüft, könnten sich wohl viele Schüler um eine Matura im Fach Mathematik herumschummeln?

Sind wir doch ehrlich: Was ist der große intellektuelle Kompetenzzuwachs zwischen Ende März, also dem Ende der achten Klasse, und Mitte Mai bis Juni, bei der Matura? Es soll mir doch jemand erklären, inwiefern hier ein intellektueller Sprung stattfindet. Die Matura macht das Kraut nicht mehr fett. Insofern könnte man darauf verzichten.

Der Jahrgang 2020 würde dann immer der sein, der nicht regulär abgeschlossen hat. Die Matura ist nicht nur Zugangsvoraussetzung für die Hochschulen. Sie ist auch ein Ritual. Braucht es das nicht?

Man sollte Rituale nicht aushöhlen, dann werden sie nämlich sinnlos. Maturus heißt, dass jemand reif ist, und reif wird man nicht, weil man zwei Monate auf etwas gelernt hat, das kann man auch anders zeigen.

Höre ich aus Ihren Antworten heraus, dass man die derzeitige Situation dazu nützen sollte, über die generelle Sinnhaftigkeit der Matura nachzudenken?

Auf alle Fälle. Die Matura ist überstilisiert. Nützen wir diese Zeit doch, um sie in Frage zu stellen, und darüber nachzudenken, ob sie nicht schon längst anders sein müsste als vor zehn, 20 oder in meinem Fall vor 42 Jahren. Damals waren auch die Voraussetzungen rundherum andere. Mittlerweile gibt es doch schon fast überall Aufnahmeprüfungen und Eignungsverfahren – bei den beliebten Studienrichtungen an den Universitäten, bei allen Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen usw. Hinzu kommt die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Hier finden genügend Überprüfungen statt. Nützen wir diesen Moment doch, um manche Konzepte in der Bildung in Frage zu stellen.

Würden Sie im Schulbereich auch andere Sachen in Frage stellen?

Wir müssen uns nun natürlich schon fragen, wie fit wir die Schulen in den vergangenen 20 Jahren in digitalen Belangen gemacht haben.

Welche Antwort würden Sie darauf geben?

Wir sind nicht sehr fit. Natürlich gibt es einige Schulen und Lehrer – das sind die, die man derzeit oft im Fernsehen sieht –, die sich jeden Tag mit ihren Schülern online austauschen. Aber in Wahrheit machen das von 13 Lehrern ein bis zwei. Und das meine ich nicht bösartig. Ich will kein Lehrerbashing betreiben.

Sondern?

Ich will zeigen, dass die digitale Welt viele Möglichkeiten bietet. Da geht es nicht nur darum, dass man den Schülern Unterlagen schickt, und sie wieder zurück geschickt bekommt, sondern es geht um die Verlagerung des Lernens in den digitalen Raum. Jedes Schulkind sollte einen Platz im Klassenzimmer und einen in der Virtualität haben. Hätte es das vor der Coronakrise bereits gegeben, hätten die Schüler und Lehrer nur ihren Platz wechseln müssen.

Sie sind Vorsitzender des Qualitätssicherungsrates für die Pädagogenbildung. Wurde nicht gerade in der Ausbildung der Lehrer viel versäumt?

Die jungen Menschen, die die neue Lehrerausbildung durchlaufen, sind meist noch nicht an den Schulen. In den neuen Curricula ist die Digitalisierung sehr wohl ein großer Bestandteil. Allerdings müsste man hinschauen, ob das an den Hochschulen und Universitäten auch wirklich umgesetzt wird. Ich sehe es an einigen Stellen. Aber es könnte noch an vielen mehr sein. Zudem müssten die Schulen technisch deutlich besser ausgestattet werden. Die sind derzeit oft gar nicht fähig, digitalen Unterricht zu machen. Ich höre, dass viele Lehrer ihre Schüler auf den Schulserver einsteigen lassen, und der nach einer halben Stunde überlastet ist.

ZUR PERSON Andreas Schnider (60) ist im Auftrag des Bildungsministeriums Vorsitzender des Qualitätssicherungsrates für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung. Er gilt als Gesicht der neuen Lehrerbildung. Von 2001 bis 2006 war der Theologe Landesgeschäftsführer der ÖVP Steiermark und von 2002 bis 2010 im Bundesrat. Schnider ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Wien, der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz und an anderen tertiären Bildungseinrichtungen. [ Martin Juen/picturedesk.com ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2020)