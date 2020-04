Im Süden von Namibia: Dünen lügen nicht

Am kalten Atlantik, umringt von der Namib liegt quasi mitten im Nichts: Lüderitz. Die kleine, staubige Diamantenstadt am Ende der Welt, gleich hinter „Aus“ im Nationalpark Sperrgebiet, ist ein wenig wüst geblieben, und ein Kapitel in der problematischen Geschichte des Kolonialismus in Namibia.

Mit Hansi Hinterseer und sieben roten Rosen war eigentlich nicht zu rechnen gewesen. Mit Freddy Quinn schon eher, obwohl auch von Gitarren und Meer keine Spur ist. Plötzlich war jedenfalls Musik da und das Knistern im Autoradio vorüber, gleich nach Seeheim, wo ein uraltes Hotel aus Steinblöcken zum einzigen Landmark weit und breit geworden ist. Wir fahren schon stundenlang von Grünau westwärts, einmal auf Kies, einmal auf neuem Asphalt. Und immer Richtung Lüderitzbucht am Atlantik, vorbei an struppigen Wildpferden hinter Aus – der Ort heißt tatsächlich so und sieht genauso aus – und meterhoch sandverwehten Schienen der brandneuen Bahnlinie, die drei große Bagger gerade freilegen.