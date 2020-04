Lieferprobleme für Narkose- und Schmerzmittel könnten in Europa drohen

Vielen Spitälern könnten in spätestens zwei Wochen Narkose- und Schmerzmittel ausgehen. Grund dafür sind ausbleibende Lieferungen aus Indien.

Vielen Spitälern in Europa könnten in spätestens zwei Wochen Narkose- und Schmerzmittel ausgehen. Darauf machten europäische Universitätskliniken - darunter auch das Wiener Allgemeine Krankenhaus - sehr dringlich aufmerksam, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Freitag. Der Grund sind fehlende Substanzen zur Herstellung der Mittel aus Indien, die wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus nun nicht geliefert werden.

"Normalerweise nehmen Passagierflugzeuge kleine Kisten davon mit - zwischen Indien und der EU fliegt aber zurzeit niemand. Wir haben deshalb bei Transportfliegern nachgefragt. Aber unsere Mengen sind gering und kaum etwas wert. Für Cargo-Flieger kein Geschäft. Deshalb lehnen uns viele ab", sagte Adrian van den Hoven, Generaldirektor von „Medicines for Europe“, einem Verband der europäischen Pharma-Industrie.

Angst vor Engpässen bei HIV-Medikamenten

Von einem Engpass sei keine Rede - noch nicht, erläuterte er. Aber die Vorräte dieser Inhaltsstoffe schrumpfen und Nachschub sei schwierig. Die EU-Kommission versuche, von Brüssel aus zu koordinieren, versicherte EU-Kommissionssprecher Stefan De Keersmaecker auf ORF-Anfrage.

Van den Hoven drängt aber, Gesundheitsbehörden sich besser und schneller auszutauschen - auch wegen anderer Medikamente. "Wir wissen etwa genau, wie viele HIV-Patienten in Europa Medikamente brauchen. Wir richten unsere Produktion danach aus. Jetzt verschreiben aber Ärzte HIV-Medikamente gegen Corona. Das bringt unsere Berechnungen völlig durcheinander", warnte er.

(APA)