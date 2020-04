Design als Welterklärer

Wenn man die Welt gerade nicht mehr versteht, kann das Informationsdesign helfen, sie wieder begreiflich zu machen.

Design ist doch ein Alleskönner. Die dreidimensionalen Sparten, etwa das Indus­trial oder Produkt-Design, sie machen es den Menschen unter anderem gern bequemer, vereinfachen ihnen das Leben, den Alltag. Denn außerhalb des Armlehnstuhls und der Sofalandschaft ist alles kompliziert genug. Vom zweidimensionalen Design, ob gepixelt oder gedruckt, ob starr oder animiert, lässt man sich dafür gern durch Welten lenken, die vom eigenen Vorzimmerteppich ziemlich weit entfernt zu liegen scheinen: Die Terra Incognita der komplexen Zusammenhänge. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, und vor allem: Was geht uns das alles an? Der Journalismus ist eine Spielform, die Welt zu erklären. Der Datenjournalismus die anschaulichere Unterabteilung davon. Und das Informationsdesign jene Gestaltungsdisziplin, die Daten gern so zubereitet, dass man sie überhaupt erst komfortabel wahrnehmen, einordnen und verarbeiten kann.